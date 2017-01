Arezzo Wave Band 2017: il bando di concorso



Dal 23 gennaio al 28 febbraio torna Arezzo Wave Band 2017, il più grande concorso di musica live per i nuovi talenti italiani con più di 2000 band iscritte, più di 400 concerti in oltre 100 serate in tutte le regioni italiane e 20 finali regionali.

In premio tour italiani (con KeepOn) ed esteri (Europavox, Exit Festival ed Eurosonic con Italian Music Office), Compilation (con Freecom) e videoclip (con La Tana del Bianconiglio). Premi in denaro e servizi per artisti, rock band nazionali (con Doc) e gruppi musicali studenteschi (con Siae e Skuola.net). Tutti i dettagli e il form di iscrizione gratuita si trovano sul sito di Arezzo Wave. No future without music! (Fonte: Doc Servizi)