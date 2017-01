Elektra Nicotra - Awakening, 2016 (full album stream)



Elektra Nicotra è una figlia dell’Arte che cresce in mezzo alla musica e che fin da bambina s’immerge nelle più svariate forme di espressione artistica passando dalla musica alla recitazione, dalla moda alla collage art. Recentemente ha posato come modella per fotografi come Matthis Kleb (Oslo) e Andrea Egitto (Catania) ed è caporedattore moda del magazine online FNM Magazine.

Elektra Nicotra è un concentrato di esperienze artistiche riversate in un concept album Awakening, in uscita oggi 26 gennaio 2017, che narra di un percorso, della volontà di svegliarsi dall’intorpidimento della coscienza collettiva e aprire il cuore, ritrovando quel filo che ci mette in comunicazione con il divino che risiede dentro ciascuno di noi: anima. Frammenti di vita vissuta che ci hanno portati a destarci, focalizzando l’attenzione sull’abbondanza e la bellezza che ci circondano.

Per Elektra “Awakening è abbattere il dualismo e sintonizzarsi su quell’onda di vibrazioni che ci ricollega all’uno. È liberare il nostro sé creativo: quella parte che ci consente di trasmutare in puro oro ogni emozione bassa o negativa.” L’album di esordio dell’eclettica musicista italiana è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: MartePress)

