Almost Transparent Blue di Björn Magnusson



Nuovo album per Björn Magnusson, musicista svedese già conosciuto sotto il moniker di Great Black Waters, che questa volta però firma il disco con il suo nome e cognome. Si intitola Almost Transparent Blue ed è un lavoro composto sperimentale e psichedelico che si agita tra pop, rock e noise. Pubblicato il 13 gennaio scorso, a partire da oggi si possono ascoltare tre brani estratti dall’album: Time Sits Like a Stone, TV Lights e The Heat. (Fonte: 5ive Roses Press)

Almost Transparent Blue by Björn Magnusson