L’album di debutto dei londinesi N-A-I-V-E-S. Guarda il video.



Pubblicato il 27 gennaio scorso da La Peau con distribuzione Believe, N-A-I-V-E-S è l’omonimo album di debutto del duo londinese formato dal cantante e polistrumentista Marc Jacc e il bassista Lapo Frost.

Considerata una delle realtà più cool della nuova scena electro pop internazionale, grazie a un fresco mix di synth e beat tropicali, la band arriva al disco d’esordio dopo accostamenti prestigiosi (MGMT, Caribou, Yeasayer, Animal Collective, Little Dragon), palchi importanti (in apertura a Bloc Party, Friendly Fires, Mystery Jets, Is Tropical, Slow Magic) e il massiccio supporto radiofonico di BBC London e numerose altre emittenti inglesi. (Fonte: Morning Bell)

allowfullscreen>