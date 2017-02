Allison Crutchfield - Tourist in This Town, 2017 (full album stream)



Tourist in This Town è l’album di debutto dell’americana Allison Crutchfield che già si era fatta notare con l’EP Lean In To It dato alle stampe nel 2014.

Pubblicato il 27 gennaio 2017 da Merge Records e prodotto dalla stessa Crutchfield assieme Jeff Zeigler, il disco è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Tourist in This Town by Allison Crutchfield