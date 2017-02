ChocoMusic Contest: Eurochocolate e Mei a caccia del nuovo inno dell’evento



Tutta un’altra musica e al sapore di cioccolato. Eurochocolate e MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, sono alla ricerca della nuova canzone simbolo della golosa kermesse e, a questo scopo, lanciano il grande contest per artisti italiani ed europei indipendenti sul tema del cioccolato.

Il MEI, la più importante kermesse di musica indipendente ed emergente italiana, che si svolge ogni anno a Faenza a fine settembre, è il nuovo partner di Eurochocolate. L’edizione 2017 del festival internazionale si svolgerà a Perugia dal 13 al 22 ottobre 2017 con il claim Tutta un’altra musica.

Nasce così ChocoMusic, il grande contest per artisti italiani ed europei indipendenti che potranno partecipare con un loro brano inedito sul tema del cioccolato. Tra quelle partecipanti saranno selezionati la canzone simbolo di Eurochocolate, ma anche i brani che entreranno a far parte della compilation ufficiale della manifestazione. Gli artisti, inoltre, potranno esibirsi sul main stage di Perugia in occasione dell’evento. Cantanti e band che prenderanno parte al concorso contribuiranno in questo modo a realizzare una golosa kermesse di nuova musica italiana e europea, insieme a ospiti di prestigio, unica in Italia.

Come partecipare?

Il bando e il regolamento del contest, con tutti gli estremi per partecipare e le diverse tappe della competizione, sarà presentato ufficialmente il 9 febbraio al Salon du Chocolat di Milano, ma le adesioni sono già partite dal 1° gennaio 2017.

Bando di Concorso Eurochocolate:

- Il bando è aperto a tutti gli artisti e/o band e /o altro tipo di formazioni di tutta Italia e di tutta Europa senza alcun limite di età .

- Il bando è aperto a ogni genere e stile senza nessuna preclusione verso alcun tipo di musica.

- Il testo della canzone deve fare riferimento, nei modi ritenuti opportuni dall’autore, al gustoso mondo della cioccolata, nella sua accezione più ampia, come cioccolato, cacao, e di tutti i suoi mondi affini, valorizzando il cioccolato come motivo conduttore del testo.

- Il brano, con testo e musica, deve avere la funzione di canzone simbolo della manifestazione.

- Il brano deve pervenire entro e non oltre il prossimo 31 maggio 2017 solo ed esclusivamente attraverso via mail a: mei@materialimusicali.it e deve essere correlato di nome dell’artista/band, luogo di provenienza, indirizzo postale completo di un referente con tutti i suoi contatti (email, cellulare, eventuale fisso), biografia / curriculum dell’artista/band con una foto.

Il brano deve pervenire in uno dei formati liquidi (Mp3, Wetransfer, Soundcloud e altri a scelta), con il testo in italiano e nella lingua cantata. Se il testo non è in italiano vi chiediamo di affiancare la traduzione del testo originale in italiano , altre curiosità e particolarità utili al concorso.

- Oltre alla canzone simbolo, la giuria selezionata, coordinata dal MEI insieme a Eurochocolate, sceglierà altre canzoni per la realizzazione di una Compilation ufficiale capace di promuovere il mondo della cioccolata in musica attraverso diversi modi testuali e musicali.

- Al vincitore del bando e agli artisti selezionati per la realizzazione della compilation ufficiale saranno assegnati premi legati al mondo della musica e al mondo della cioccolata, di cui si daranno specifiche a partire dal 9 febbraio 2017.

- Il vincitore del bando e gli artisti selezionati per la realizzazione della compilation saranno presentati in anteprima al prossimo MEI 2017 e saranno chiamati a esibirsi durante Eurochocolate 2017, nonché in altre occasioni che le due organizzazioni riterranno necessarie ai fini della promozione relativa ai due eventi. In tutti i casi sarà garantita agli artisti la massima visibilità attraverso veicolazione del loro logo su tutti i materiali cartacei e web relativi all’iniziativa (siti web eurochocolate.com e meiweb.it, pagina facebook @eurochocolate.official, pagine twitter @faceciok, ecc.). (Fonte: Ufficio Stampa Eurochocolate)