Fleet Foxes e Alt-J a Ferrara Sotto le Stelle 2017



Alt-J e Fleet Foxes, due delle più acclamate alternative-rock band del mondo, si esibiranno a Ferrara al Bands Apart con due imperdibili concerti nella straordinaria cornice di Piazza Castello. Gli Alt-J saliranno sul palco il 28 giugno, mentre i Fleet Foxes suoneranno il 3 luglio 2017 per un’attesissima data, a distanza di sei anni dai loro ultimi live in Italia.

Il 28 giugno a impreziosire e rendere davvero unico il concerto degli Alt-J ci saranno in apertura anche i The Lemon Twigs, il nuovo fenomeno rock americano composto dai giovanissimi fratelli Brian e Michael D’Addario. Il 14 ottobre 2016 è uscito il loro album di debutto Do Hollywood (4AD) registrato a Los Angeles e prodotto da Jonathan Rado dei Foxygen.

Alt-J e Fleet Foxes si esibiranno sul palco di Piazza Castello in esclusiva nazionale. (Fonte: Ufficio stampa Ferrare Sotto le Stelle)