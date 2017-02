Supereroi, il nuovo album de Il Pan del Diavolo. Ascolta il primo singolo.



Sarà pubblicato il 17 febbraio 2017 Supereroi, il nuovo disco di inediti de Il Pan del Diavolo che vede la partecipazione di importanti personalità della scena rock italiana, come Piero Pelù che ha co-prodotto una buona parte del disco, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vincenzo Vasi e Umberto Maria Giardini.

Il disco è stato anticipato l’11 gennaio scorso dal singolo/video Tornare da te. Di seguito le date del tour della band italiana. (Fonte: Big Time)

Supereroi Tour (in aggiornamento)

10-mar Milano - Serraglio

11-mar Firenze - Tender

17-mar Bergamo - Druso

18-mar Perugia - Urban

24-mar Torino - Cap10100

25-mar Udine - Cas’aupa @ 60 rock club

31-mar Bologna - Locomotiv

01-apr Trento - Smartlab

07-apr Pisa - Deposito Pontecorvo

14-apr Arezzo - Karemaski

28-apr Roncade (TV) - New Age

29-apr Modena - Off

06-mag Roma - Monk

12-mag Palermo - Candelai

13-mag Messina - Retronoveau

allowfullscreen>