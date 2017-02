Japandroids - Near To The Wild Heart Of Life, 2017 (full album stream)



Pubblicato il 27 gennaio 2017, Near to the Wild Heart of Life è il terzo album della formazione canadese Japandroids composta da Brian King (chitarra e voce) e David Prowse (batteria e voce).

Otto nuove tracce tra power pop e garage rock che a partire da oggi si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. Otto nuove tracce di energico alternative rock che vi scuoteranno dal torpore invernale. Buon ascolto. (Fonte: ANTI-)

Near To The Wild Heart Of Life by Japandroids