Il primo album degli Style Sindrome, formazione post-punk italiana attiva dal 1981.



Oltre 30 anni fa usciva il demo di A Mysterious Design (1982), pietra miliare della scena new wave e del gothic rock italiano. Poi, nel 2012, il mini album è stato rimasterizzato e stampato su cd e vinile, mentre solo oggi è la volta di Far, primo full lenght degli Style Sindrome dopo il ritorno sulla scena musicale indipendente italiana.

Gli Style Sindrome si sono riformati nel 2012 con una formazione pressoché invariata, composta da Anna Di Stefano, Giorgio Mastrosanti, Massimo Frezza, Raimondo Mosci e Davide Messina. Far è magia post-punk e poetica new wave, la miglior release gothic rock italiana degli ultimi anni e un album attuale per sonorità e tematiche trattate. Il disco sarà pubblicato il 24 febbraio 2017 da XX92 Records. (Fonte: Goodfellas)

Guarda il video di Far Far