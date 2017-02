The Bats - The Deep Set, 2017 (full album stream)



The Bats è una formazione nata a Christchurch, Nuova Zelanda, nel 1982 dall’incontro di Paul Kean (basso), Malcolm Grant (batteria), Robert Scott (voce, chitarra ritmica e tastiere) e Kaye Woodward (chitarra solista e voce).

The Deep Set è il titolo del loro nono album pubblicato in Nuova Zelanda il 27 gennaio scorso e in uscita nel resto del mondo il 3 febbraio 2017. Il nuovo disco della band fautrice del cosiddetto “dunedin sound” dei primi anni ‘80 è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: Flying Nun Records)

The Deep Set by The Bats, Minisnap etc