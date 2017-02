Second Skin è titolo del sesto album dei Cut.



Second Skin è il sesto album dei Cut ed è il disco con cui la storica formazione bolognese festeggia più di venti anni di un percorso musicale che li ha visti attraversare “ere” diverse del suono alternativo e indipendente, sempre “on the wrong side of the road”.

Per questo motivo, nella fase di realizzazione dell’album, i Cut hanno voluto coinvolgere alcuni dei loro più stretti collaboratori e amici, molti dei quali hanno preso parte alla fase di costruzione dei brani, fornendo un contributo essenziale alla varietà di atmosfere e suggestioni che caratterizzano Second Skin.

Il titolo ha un doppio valore evocativo: può essere letto come una metafora del vissuto della band, oramai divenuta una seconda pelle per i propri membri, oppure attraverso le tematiche affrontate nei testi quali l’ossessività e la dipendenza affettiva che rendono difficoltoso l’affrancarsi da stati d’animo legati a rapporti interpersonali passati. Un’ossessione che ti avvolge come una “seconda pelle”, una prigione, spesso invisibile agli altri, dalla quale non ci si riesce a liberare.

Per l’artwork è stato scelto “Nel Buio”, un quadro dell’artista modenese Simone Fazio. Un particolare di quest’opera era già stato utilizzato per la release online del brano “Take It Back to the Start”. Second Skin è frutto di una co-produzione Area Pirata, Dischi Bervisti, Antipop (etichetta di Liverpool già distributrice dei dischi dei Cut in UK) e Bare Bones Productions.

La produzione artistica è stata affidata a Bruno Germano già collaboratore storico della band oltre ad aver militato nei Settlefish ed avere prodotto tra gli altri, Fuzz Orchestra e Iosonouncane. Germano è presente nel disco anche in veste di musicista e coautore della title track. Second Skin sarà pubblicato il 20 febbraio 2017. (Fonte: VolumeUp)

