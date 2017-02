In streaming integrale Where The Light Resides del cantautore Daniel Vezoja



Reduce dall’entusiastica accoglienza nella natìa Slovenia, il cantautore Daniel Vezoja ha deciso di presentare anche in Italia il suo primo full-lenght, Where The Light Resides. “Un album notturno”, così lo descrive Daniel. In effetti le nove tracce sono la colonna sonora perfetta per un viaggio lungo un’autostrada infinita, aspettando l’alba.

Il songwriting di Daniel è figlio della grande tradizione country e folk internazionale, dai numi tutelari come Dylan e Tom Petty ai suoi più recenti bardi come The Tallest Man On Earth. Ma è capace di andare oltre, grazie a un sound spazioso, fatto di chitarre stratificate, riverberi e delay. Il risultato sono nove canzoni che puntano alla perfezione pop e vanno dritte al cuore.

Where The Light Resides è stato registrato all’Orphan Recording Studio di Dublino e prodotto dal rinomato cantautore Gavin Glass. Il successo del disco e del tour, che ha toccato diversi paesi europei, hanno convinto Daniel a presentare all’Italia il suo disco. (Fonte: Indie Mood)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Where the Light Resides by Daniel Vezoja