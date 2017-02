Elbow - Little Fictions, 2017 (full album stream)



Esce oggi 3 febbraio 2017 il nuovo disco degli Elbow, Little Fictions, settimo disco della carriera della band inglese. L’album, che arriva dopo The Take Off and Landing of Everything, è stato registrato sia in Scozia che nella città natale Manchester, e vede la collaborazione con la Hallé Orchestra e del batterista Alex Reeves.

Così come gli ultimi tre album, anche questo disco è stato prodotto da Craig Potter ed è pubblicato su etichetta Polydor Records e Concord Records. Dieci nuove tracce che a partire da oggi sono in streaming integrale sul nostro blog. Gli Elbow suoneranno il 15 luglio 2017 a Gardone Riviera (BS), presso l’Anfiteatro del Vittoriale, nell’ambito del festival Tener-a-mente. Nel frattempo, cari lettori, non ci resta che augurarvi buon ascolto con Little Fictions. (Fonte: Universal Music Italia)

Little Fictions by Elbow