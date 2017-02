Futuro Proximo è il nuovo album di Umberto Maria Giardini.



Pubblicato lo scorso 3 febbraio da La Tempesta Dischi, Futuro Proximo è il nuovo album di Umberto Maria Giardini. Il terzo full lenght di Giardini (ex Moltheni) è il figlio naturale di Protestantesima, ma anche di un nuovo ciclo strettamente legato ai tempi che cambiano; “Futuro Proximo” splende di luce propria e illumina.

Dieci tracce in cui la scrittura, toccante e autorevole, si fa più complessa, impreziosita da elementi di prog moderno e rock disilluso. Traiettorie geometriche mai banali, arrangiamenti che si sviluppano in un gioco di incastri e melodrammaticità, costituiscono gli ingredienti perfetti per questo lavoro maturo e a suo modo diverso dai precedenti.

Ancora una volta lo spettro sonoro dell’artista è quanto mai nitido e definito, ma Umberto Maria Giardini osa di più, spingendosi ai confini dell’oblio dove la malinconia regna sovrana insieme alla consapevolezza di un mondo sempre più artificiale e moderno che perde colpi.

Futuro Proximo è un album decisamente elettrico e dotato di grande personalità, sia nei suoni che nel linguaggio. Un reticolato in cui la mente si perde per poi ritrovarsi rinnovata negli episodi più austeri e di impatto del disco. Dedicato a chi dalla musica italiana di oggi si aspetta qualità e credibilità artistica. (Fonte: Prom-o-rama)

Le date del tour italiano di UMG

(in aggiornamento)

18.02.17 Treviso - SISMA

24.02.17 Carpi (MO) - Kalinka Arci

02.03.17 Milano - Serraglio

04.03.17 Brescia - Latteria Molloy

10.03.17 Fusignano (RA) - Auditorium

11.03.17 Firenze - Glue

24.03.17 Fermo - Heartz Club

25.03.17 Caserta - SMAV

31.03.17 Teramo - Dejavu

13.04.17 Bologna - Locomotiv

06.05.17 Torino - SPAZIO211

18.05.17 Roma - Monk