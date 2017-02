Moon Duo - Occult Architecture Vol. 1, 2017 (full album stream)



Nuovo album per il duo pysch rock (leggi anche space rock), originario di San Francisco, formato dagli inseparabili e appassionati Erik “Ripley” Johnson (già membro dei Wooden Shjips) e Sanae Yamada. Si intitola Occult Architecture Vol. 1 e arriva a due anni di distanza da Shadow of the Sun.

Un lavoro che a tratti sembra mettere insieme gli Spacemen 3 con i Beatles. Sette nuovi brani all’insegna di una neo-psichedelia dai riflessi noise pop che fanno di i]Occult Architecture Vol. 1[/i] un disco ipnotico, brillante e suggestivo come pochi altri oggigiorno. Un viaggio sonoro che vi invitiamo ad affrontare sul nostro blog. Basta premere il tasto play. (Fonte: Sacred Bones Records)

Occult Architecture Vol. 1 by Moon Duo

