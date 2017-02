Giorgio Moroder è il Presidente della giuria di qualità del Festival di Sanremo 2017



La leggenda della musica disco, Giorgio Moroder è il Presidente della giuria di qualità del Festival di Sanremo 2017 che prenderà il via martedì 7 febbraio al Teatro Ariston.

Nel frattempo il DJ italiano presenta in radio il suo nuovo singolo Good for me realizzato on collaborazione con Karen Harding. Ecco cosa dice Moroder circa il suo nuovo pezzo: “La prima volta che ho incontrato Karen Harding in studio, sono stato impressionato dalla sua energia, la sua impressionante personalità e dal suo spirito”, ha raccontato Moroder parlando della 25enne in ascesa. “era l’artista perfetta con cui lavorare in studio e ha dato una marcia in più nel video”. Video che è a partire da oggi è disponibile sul nostro blog. (Fonte: Universal Music Italia)