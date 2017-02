Float - S.T. - 2017 (full album stream)



Float è il progetto solista di Alessio Bosco, musicista eclettico nonché critico musicale e cinematografico. Un disco omonimo dalle sonorità elettroacustiche che utilizza l’elettronica come veliero per approdare in territori più propriamente indie, passando per il post-rock, la new wave e persino per un certo cantautorato.

Pubblicato lo scorso 6 gennaio da Seahorse Recordings, l’omonimo debutto di Float è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Sette tracce, al netto d’ogni obliquità, che vogliono illudersi d’avere il folk dentro e ricercano inesauste la forma canzone: una forma canzone aperta, sospesa, tratteggiata da pochi versi poggianti su incastri di loop ciclici. Buon ascolto. (Fonte: Seahorse Recordings)

