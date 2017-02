I White Lies a Ferrara sotto le stelle 2017. Guarda il video.



Dopo i due intensissimi live dello scorso novembre a Milano e Roma, i White Lies tornano per coinvolgere nuovamente il pubblico italiano il 27 luglio a Ferrara sotto le stelle 2017 presso il cortile del Castello Estense.

A ottobre 2016 è uscito il quarto album della band inglese, Friends, che è entrato subito nella Top 20 di molti paesi europei. Riconfermando il loro stile unico sia nella scrittura che dal vivo. A gennaio scorso invece è uscito il nuovo ed energico singolo Don’t want to feel it all. (Fonte: Vivo Concerti)

