Hideout - So Many Hoops​/​So Little Time, 2017 (full album stream)



A due anni di distanza dalla pubblicazione dell’album di debutto, Rookie, lo statunitense Gabriel Rodriguez (aka Hideout) torna sulla scena indie con un nuovo lavoro dal titolo So Many Hoops/So Little Time.

Dieci canzoni sghembe e alternative, sospese tra pop e folk rock, che a tratti sembrano ricordare certe cose di Mac DeMarco. Un lavoro senza dubbio fuori dalle righe ma altrettanto piacevole e orecchiabile.

Prodotto da Cory Stier e Gabriel Rodriguez, So Many Hoops​/​So Little Time è stato pubblicato il 3 febbraio 2017 e a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: Small Plates Records)

So Many Hoops/So Little Time by HIDEOUT