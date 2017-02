Katy Perry presenterà il nuovo singolo dal vivo durante gli Oscar 2017.



Katy Perry è tornata! È disponibile infatti da oggi in tutto il mondo il nuovo singolo Chained to the rhythm con un featuring d’eccezione, quel Skip Marley nipote della leggenda Bob Marley. Il brano, pubblicato su etichetta Capitol Records, anticipa l’uscita del nuovo album della cantautrice californiana. Il nuovo singolo sarà presentato per la prima volta dal vivo domenica 12 febbraio 2017 durante la 59˚ edizione dei Grammy Awards. (Fonte: Universal Music Italia)