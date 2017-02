Il nuovo album della formazione americana Sorority Noise. Ascolta il primo singolo.



Si intitola You’re Not As ___________ As You Think il nuovo album della formazione americana Sorority Noise. Tredici nuove tracce che saranno pubblicate il 17 marzo prossimo dall’etichetta indipendente Big Scary Monsters e che centrifugano sonorità pop, punk e rock in maniera personale e godibile.

La formazione di Hartford, Connecticut, vede protagonisti Cameron Boucher (voce e chitarra), Ryan McKenna (basso e voce), Adam Ackerman (chitarra e voce) e Charlie Singer (batteria). Il nuovo lavoro discografico è stato missato e prodotto da Mike Sapone. No Halo è il primo singolo estratto da You’re Not As ___________ As You Think. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

You're Not As _____ As You Think by Sorority Noise