Jesca Hoop - Memories Are Now, 2017 (full album stream)



Jesca Hoop è una cantautrice statunitense originaria di Santa Rosa, California, e la sua musica è un insieme di sonorità folk, pop, jazz e persino dai toni sperimentali. Musica tradizionale, ci verrebbe da dire, ma con un approccio decisamente moderno, attuale, alternativo. Indie, insomma. Indie folk, per la precisione, senza però che questa definizione, decisamente inflazionata oggigiorno, ci faccia cambiare idea sulle qualità della musicista che vi stiamo presentando.

Classe 1975, Jesca Hoop, dopo aver registrato un demo dal titolo Silverscreen Demos (2004), ha esordito ufficialmente nel 2007 con Kismet. Un album che metteva subito in mostra il suo talento compositivo e canoro dal quale ha tratto forza e sostentamento per dare vita ad altri dischi interessanti. L’ultimo di questi è Memories Are Now, fatica che ha visto la luce il 10 febbraio 2017 su Sup Pop Records e che, a partire da oggi, è in streaming integrale sul nostro blog. Un disco che non vi lascerà affatto indifferenti. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

