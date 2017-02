Ypsigrock 2017: ecco i primi nomi della XXI edizione



Chi ben comincia è a metà dell’opera e con queste premesse ci sono tutti gli elementi per un evento in grado di conservarsi nella memoria collettiva degli amanti della musica indie e alternative rock. Ride, Preoccupations, Cigarettes After Sex, Beak> e Amnesia Scanner sono le prime band confermate per la line up della 21ª edizione di Ypsigrock, il boutique festival dell’estate italiana che si svolgerà a Castelbuono, dal 10 al 13 agosto 2017.

Quello di oggi è il primo annuncio di un cartellone che, come ogni anno, punterà a sorprendere il popolo degli ypsini con esibizioni esclusive. La direzione artistica del festival, infatti, sta definendo gli ultimi dettagli per un cast di assoluto livello, in linea con le ambizioni di crescita di Ypsigrock che, dopo l’ingresso nelle shortlist degli European Festival Awards del 2016, si candida a confermarsi come uno degli eventi imperdibili dell’estate 2017 del vecchio continente. (Fonte: Ufficio stampa Ypsigrock)