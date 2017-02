Nuovo album e due date in Italia per lo svedese Jens Lekman.



Nuovo album in uscita oggi venerdì 17 febbraio per il musicista e cantautore svedese Jens Lekman. Il disco pubblicato da Secretly Canadian si intitola Life Will See You Now e arriva a oltre 4 anni di distanza da I Know What Love Isn’t.

Jens Lekman è sicuramente uno dei cantautori più dotati della sua generazione, influenzato dalle composizioni di Jonathan Richman e dei Belle & Sebastian e dai testi di David Byrne e Scott Walker.

Tra i dieci capitoli del nuovo album spiccano What’s That Perfume That You Wear?, Evening Prayer e Hotwire The Ferris Wheel, quest’ultima realizzata in collaborazione con Tracey Thorn (Everything But The Girl).

Jens Lekman sarà in Italia ad aprile per due concerti: il 25 aprile al Locomotiv di Bologna e il 26 aprile 2017 presso la Chiesa Evangelica Valdese di Roma. (Fonte: Goodfellas)

Life Will See You Now by Jens Lekman