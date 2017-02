Ryan Adams - Prisoner, 2017 (full album stream)



Prisoner è il nuovo album di Ryan Adams, primo vero e proprio full lenght di sue canzoni originali sin dall’omonimo disco del 2014. Ecco cosa dice il musicista e cantautore americano in un’intervista rilasciata al quotidiano The Japan Times a proposito del suo nuovo lavoro discografico : « Ho cominciato a registrare il disco mentre andavo incontro a un divorzio pubblico, una cosa davvero umiliante e fottutamente orribile da vivere, non importa chi tu sia. Essere me e trovarsi in questa particolare situazione è stato distruttivo in modo inspiegabile. Così molto lavoro extra mi è servito per stare su e per ricordarmi cosa amavo fare ».

Prisoner è il sedicesimo album in studio di Ryan Adams ed è stato pubblicato lo scorso 17 febbraio da PAX AM/Blue Note e che mescola certe atmosfere alla Tunnel of Love (Bruce Springsteeen) e sonorità college rock anni ‘80. Dodici tracce che a partire da oggi sono in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: Universal Music Italia)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Prisoner by Ryan Adams