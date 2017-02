Agnes Obel dal vivo a Ferrara Sotto le Stelle 2017. Ascolta Citizen Of Glass in streaming integrale.



La talentuosa cantautrice, pianista e produttrice danese arriva in Italia per un’unica data, precisamente il 20 giugno a Ferrara Sotto le Stelle 2017, per presentare l’ultimo album Citizen of Glass, uscito a fine 2016 su Play It Again Sam e con distribuzione Self.

Citizen Of Glass segue l’acclamato album Aventine del 2013 ed è stato registrato, prodotto e mixato dalla stessa Agnes Obel negli studi Aventine-Neukölln e BrandNewMusic a Berlino. Ecco scrive la musicista a tal proposito: “Il titolo deriva dal concetto tedesco di gläserner Bürger, il cittadino umano oppure di vetro”. In realtà è un termine legale relativo al livello di privacy del singolo in uno stato, e nella salute è diventato un termine che riguarda quanto sappiamo del corpo o della biologia o della storia di una persona. Se si è di vetro è chiaro che ci si espone del tutto. In questo mondo c’è il senso crescente che bisogna farsi un po’ di vetro. Per essere disponibili a un’apertura, si deve usare se stessi come materiale e non solo se si è un artista o un musicista”. Continua la Obel: “Ho lavorato con questo titolo fin dall’inizio spingendomi a fare cose nuove. Concettualmente volevo mettere alla prova me stessa partendo da questo punto di partenza, declinare il tema del vetro in ogni canzone in direzioni diverse – nei testi, negli strumenti – facendo le cose in maniera del tutto inedita per me. È di certo l’album più ambizioso che abbia composto sino a oggi”.

Grande star affermata in tutta Europa, Agnes Obel ha venduto quasi un milione di copie dei suoi primi due album e ha avuto oltre 250 milioni di stream in tutto il mondo. L’apputamento imperdibile con la danese è quindi per il 20 giugno 2017 al Cortile del Castello Estense in occasione della nuova edizione di Ferrara Sotto le Stelle. (Fonte: DNA Concerti)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Citizen Of Glass by Agnes Obel