Quelle Chris - Being You Is Great, I Wish I Could Be You More Often, 2017 (full album stream)



Quelle Chris è un rapper, DJ e producer americano che viene dallo Stato del Michigan, precisamente da Detroit. Being You Is Great, I Wish I Could Be You More Often è il suo nuovo album di alternative hip hop pubblicato lo scorso 10 febbraio e che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: Mello Music Group)

Being You Is Great, I Wish I Could Be You More Often by Quelle Chris