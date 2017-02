La top 10 degli album in streaming integrale su Musicletter.it | da gennaio a febbraio 2017



Sono tanti gli album pubblicati in questi primi due mesi dell’anno e, tra questi, molti sono stati messi in streaming integrale sul nostro blog. Abbiamo quindi deciso di fare ordine, cercando di scegliere quei dischi, rigorosamente in full streaming, che più di ogni altro hanno saputo catturare la nostra attenzione.

Un modo come tanti altri per poter orientare l’ascoltatore nel marasma delle uscite discografiche giornaliere. Per ora questa è la nostra Top 10 - full album stream che va da gennaio a febbraio 2017. In attesa del prossimo aggiornamento, non ci resta che auguravi “buon ascolto”. (La redazione)

TOP 10 | FULL ALBUM STREAM (da gennaio a febbraio 2017)

01. QUELLE CHRIS - Being You Is Great, I Wish… (Mello Music Group, 2017)

Being You Is Great, I Wish I Could Be You More Often by Quelle Chris

02. MOLLY BURCH - Please Be Mine (Captured Tracks, 2017)

Please Be Mine by Molly Burch

03. TEEN DAZE - Themes for a Dying Earth (Flora, 2017)

Themes For Dying Earth by Teen Daze

04. BONOBO – Migration (Ninja Tune, 2017)

Migration by Bonobo

05. JESCA HOOP - Memories Are Now (Sup Pop Records, 2017)

Memories Are Now by Jesca Hoop

06. MOON DUO - Occult Architecture Vol. 1 (Sacred Bones Records, 2017)

Occult Architecture Vol. 1 by Moon Duo

07. ALLISON CRUTCFIELD - Tourist in This Town (Merge Records, 2017)

Tourist in This Town by Allison Crutchfield

08. STRUEIA - La chitarra il bosco lo spleen (MiaCameretta Records, 2017)

Strueia - La Chitarra Il Bosco Lo Spleen by MiaCameretta Records

09. THE BATS - The Deep Set (Flying Nun Records, 2017)

The Deep Set by The Bats, Minisnap etc

10. AUSTRA - Future Politics (Domino Recordings, 2017)

Future Politics by Austra

