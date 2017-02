Miles Oliver dal vivo in Italia. Ad aprire i concerti sarà Angelo Sava.



Direttamente dalla Francia le date italiane del parigino Miles Oliver, cantautore folk che per la seconda volta, dopo il tour dello scorso anno, torna in Italia.

In apertura, in tutte le date che verranno ufficializzate a inizio marzo, ci sarà il pesarese d’adozione Angelo Sava per un tour che toccherà dal 5 al 9 aprile 2017 Torino, Bologna, Milano, Rimini e Pesaro. Dopo essersi esibito in Belgio, Germania, Svizzera, Repubblica Ceca e Polonia arriva, quindi, l’Italia; un’ottima occasione per godersi la delicatezza narrativa di Miles e il nuovissimo show di Angelo Sava che vedrà il 6 marzo l’uscita del suo nuovo disco Miasmi. (Fonte: Doppio Clic Promotions)

Ecco le date del tour in corso di definizione:

Mer 5 aprile - Milano @ Slay

Gio 6 aprile - Bologna @ Rude

Ven 7 aprile - TBA

Sab 8 aprile - Rimini @ Grotta Rossa

Dom 9 aprile - Crema @ Arci Ombriano