Nuovo album per Økapi. Ad accompagnarlo questa volta c’è la fantomatica orchestra di Aldo Kapi.



Økapi, al secolo Filippo Paolini, è un collagista musicale italiano, plagiarista mago del campionamento sonoro ed esponente di spicco della plunderfonia, musica creata prendendo innumerevoli fonti sonore esistenti e alterandole per farle divenire una nuova composizione.

Ad accompagnarlo in questa sperimentazione live la fantomatica orchestra di Aldo Kapi e i visuals di Simone Memè. Al progetto discografico hanno partecipato anche Mike Cooper (chitarra) e Geoff Leigh (sax e flauto). Il disco si intitola Pardonne-Moi, Olivier! - 16 Oisseaux Pour Olivier Messiaen ed è uscito il 17 dicembre 2016 per Off Label Records/Broken Silence. Ascolta il singolo Lagopus Lagopus. (Fonte: Goodfellas)