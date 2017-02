Beach House, Digitalism, Car Seat Headrest e Cabbage a Ypsigrock 2017.



Le belle notizie per gli ypsini non sono ancora finite. La lineup della XXI edizione di Ypsigrock, infatti, si arricchisce con le conferme di Beach House (foto in alto) e Digitalism, che insieme ai Ride saranno gli headliner del boutique festival dell’estate italiana, e l’aggiunta di Car Seat Headrest e dei Cabbage che vanno ad ampliare il programma che conta già la presenza di Preoccupations, Cigarettes After Sex, Beak> e Amnesia Scanner, in attesa di ulteriori aggiornamenti che saranno svelati prossimamente. L’appuntamento con Ypsigrock 2017 è dal 10 al 13 agosto a Castelbuono, Sicilia. (Fonte: Ufficio Stampa Ypsigrock)