Il Vuoto Elettrico con il nuovo album Traum. Guarda il video.



Prodotto da Xabier Iriondo (Afterhours), il secondo lavoro della formazione bergamasco-bresciana vira dal post-hardcore newyorchese degli esordi verso una forma di post-punk urticante e brevilineo. Un concept-album che indaga il rapporto fra il tempo, la vita e la conoscenza di sé stessi, analizzati attraverso il trauma e il sogno (“traum” in tedesco) come chiavi di lettura rispettivamente del passato e del futuro.

Il tutto ambientato in una casa dove ogni canzone è una stanza e ogni stanza una stagione della vita. Traum fa rimbalzare l’ascoltatore fra spigoli appuntiti, impreviste ritmiche pop, rumorismi vocali e implosioni soffocanti, mentre le parole sono inesorabili, lavorano ai fianchi per mirare allo sterno e alimentano una tracklist dove viene recisa ogni vena di falsità, affinché sul terreno rimanga solamente la carne viva. Traum de Il Vuoto Elettrico sarà pubblicato da Dreamingorilla Records/I Dischi del Minollo/La Stalla Domestica il 10 marzo 2017. Nel frattempo è online il video del singolo Lame in soffitta. (Fonte: Macramè)

