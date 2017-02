À la vie, à la mort è l’album di debutto del cantautore belga Nicolas Michaux. Ascoltalo in streaming sul nostro blog.



À la vie, à la mort è l’album di debutto del belga Nicolas Michaux, pubblicato su etichetta Tôt ou Tard. Ampiamente influenzato dai viaggi ed esperienze compiute dal cantautore, questo suo primo lavoro sulla lunga distanza è una raccolta di canzoni pop dalle melodie coinvolgenti e originali e dagli arrangiamenti delicati.

Michaux spazia molto facilmente dalla lingua francese a quella inglese, in modo seducente e sorprendente. Nonostante le numerose influenze (George Harrison, Neil Young, Dominique A, Mac DeMarco, Florent Marchet, Timber Timbre, McCartney, Gainsbourg), il cantautore belga è guidato da uno spirito e stile del tutto personale e caratteristico.

À la vie, à la mort è un racconto di viaggi, di incontri fatti nel corso della giovane vita di Nicolas quando, durante il suo lungo soggiorno in Danimarca, suonando nella band Eté 67. Dopo questa importante esperienza, l’artista fa rientro in Belgio con una manciata di nuove canzoni che poi andranno a formare appunto il suo primo album da solista. Il fil rouge che lega tutti e dieci i brani del disco è la ricerca - di speranza, di dignità, di delicatezza - indipendentemente dal registro che canzone ha: si va dal synth pop (Le Ciel, À la vie, à la mort), al pop scanzonato (Croire En Ma Chance), fino al rock più trascinante (Avec Vous, Si Tu me Laisses).

Proprio nel cuore del disco, si trova Les Iles Désertes che riflette esattamente il percorso di registrazione di À la vie, à la mort, ovvero un processo del tutto collegiale: inizialmente concepito come un progetto dall’animo folk, ha acquisito successivamente una forma molto diversa, dopo l’incontro con Julien Rauïs - sound engineer e co-produttore dell’album - che ha coinvolto Nicolas nella sua passione per il soul anni ’70 e il funk anni ’80.

Arrangiamenti minimali, importanza delle parole, suono intimistico, un approccioartigianale nella creazione dei brani, un po’ di sperimentazione, un suono ampio sono alcune delle caratteristiche principali della musica di Nicolas Michaux, comunicando così - nel corso delle 10 canzoni - un’idea di modernità, semplicità e calore. À la vie, à la mort è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (Fonte: Rouge)

