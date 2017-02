Peter Silberman - Impermanence, 2017 (full album stream)



Lavoro estremamente intenso quello realizzato dallo statunitense Peter Silberman, giĂ leader degli Antlers. Un disco che si adagia dolcemente tra le braccia di un folk sperimentale e minimalista e un ambient mai sopra le righe, dove il canto di Silberman, che a tratti sembra custodire la grazia incommensurabile di Jeff Buckley, cattura la nostra attenzione oltre ogni aspettativa.

In questo suo album d’esordio come solista dal titolo Impermanence gli ingredienti sono davvero pochi ma efficaci: chitarra, voce e cuore. Sei canzoni tanto intime e passionali quanto sfocate e sfuggenti che non smetteremmo mai di ascoltare, soprattutto oggi, in cui il sole fa capolino attraverso la finestra riscaldando il giorno e i nostri ricordi.

Pubblicato il 24 febbraio 2017 da Anti- Records, Impermanence si compone di sei tracce dagli effetti magici e terapeutici. Un disco che non fa rumore ma che scuote l’anima ed emoziona come pochi altri oggigiorno. Quando si dice: bello, bello, bello. Buon ascolto. (La redazione)

Impermanence by Peter Silberman