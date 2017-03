Cat Power: due concerti in Italia per una delle voci più importanti del nuovo songwriting americano al femminile



L’ultimo suo album di studio, Sun, risale al 2012. Pubblicato da Matador Records arriva a sei anni di distanza da Jukebox. Interamente autoprodotto, è una dichiarazione di completo controllo. Cantautrice statunitense, Charlyn “Chan” Marshall, in arte Cat Power, è tra le voci più importanti del nuovo cantautorato americano al femminile.

Classe 1972, il suo talento compositivo - intimista e minimale - e la sua musica hanno subìto nel corso degli anni un’evoluzione costante, passando dal dark folk al rock, al gospel, al country blues e soul, fino a ritmi elettronici e funky.

Con nove dischi di studio e tre EP, Marshall considera Sun “una rinascita”, ed è esattamente ciò che trasmette questo carismatico ed ambizioso album. Mentre Moon Pix (1998) era centrato sull’estremo isolamento per sopravvivere a un’enorme lotta, in Sun ciò che traspare è “non guardare indietro, rialzarsi ed andare avanti con fiducia verso il proprio futuro, con forza e realizzazione”, come afferma lei stessa.

Il disco attraversa, a livello musicale, un’ampia tavolozza stilistica, passando da chitarre ossessive e ritornelli provocanti ad un sound più latineggiante, a loop di piano fino a ritmi quasi dance, per lasciare poi il posto a ballad commoventi. L’arco narrativo del disco è profondamente ottimistico, la musica provocatoriamente moderna e globale. Anche se privo delle più intime confessioni alle quali ci ha abituato, Sun è forse l’album più personale di Cat Power fino a oggi.

Stratificato e coinvolgente, ha la stessa forza artigianale del debutto di Cat Power, e non c’è un album di questa straordinaria artista così vicino alla sua personalità e al suo stato d’animo attuale: Sun riesce a incanalare il suo umore, la sua rabbia, la profonda empatia, le ispirazioni musicali, le sue abilità, e la ricerca spirituale in un album che sorprende e conforta. Mixato da Philippe Zdar (Phoenix, Chromeo, Beastie Boys), Sun è incredibilmente fresco e riflette la lungimirante mentalità di un’artista di tale calibro, che dimostra di aver superato l’ansia e l’autoreferenzialità della sua giovinezza.

E così, a distanza di cinque anni dall’ultima pubblicazione, e in attesa di un nuovo capitolo discografico, Cat Power torna in tour per ripercorrere la sua lunga carriera musicale e sarà possibile vederla dal vivo in Italia il 6 giugno a Brescia (Latteria Molloy) e il 7 giugno a Rimini (Corte degli Agostiniani). Due appuntamenti per non perdere una delle voci più importanti del nuovo songwriting americano al femminile. Una cantautrice piena di talento, indocile ma estremamente fragile. (Fonte: Ja.La Media Activities)