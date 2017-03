Camera - TVATT musiche dal progetto teatrale, 2017 (full album stream)



TVATT musiche dal progetto teatrale, secondo lavoro discografico dei Camera pubblicato da Martelabel il 28 febbraio 2017, progetto campano prevalentemente strumentale che vede la collaborazione dei musicisti Agostino Pagliaro, Marco Pagliaro, Antonio Arcieri con l’attore e regista Luigi Morra.

Il disco riprende le musiche composte per l’omonimo spettacolo teatrale, diretto da Morra e portato in scena la prima volta nel 2015, e alcuni brani inediti ispirati allo stesso spettacolo. TVATT è a metà strada tra una soundtrack e un concept album. Nove tracce che comprendono musiche e anche brevi momenti recitati tratti dal lavoro teatrale, con la partecipazione degli attori Pasquale Passaretti ed Eduardo Ricciardelli. Le tracce sono composte, prodotte, suonate e missate dai Camera. Il mastering è stato affidato a James Plotkin.

Un labirinto musicale in cui il sound, linee melodiche di archi o di pianoforte incontrano un universo rock dalle influenze psichedeliche, tra batteria e cordofoni acustici filtrati da moog e delay. La cifra stilistica delle track è individuabile in una serie di identità diverse. Dal post-punk e il noise alla tradizione melodica e compositiva italiana, le tappe del viaggio musicale che i Camera intraprendono sono sempre battute dalla simbiosi evidente che tiene legati rumore e melodia.

Gli archi, il contrabbasso e il violoncello sono quasi sempre filtrati da delay, phaser e octaver e a disposizione non tanto delle melodie portanti, ma del mood sonoro che caratterizza le tracce. Le batterie sono accompagnate da suoni percussivi realizzati attraverso l’uso di pezzi di metallo, oggetti domestici, sintetizzatori analogici e synth drum. Il pianoforte è lo strumento maggiormente utilizzato nella produzione delle melodie.

L’approccio quasi antiaccademico agli strumenti musicali non emerge soltanto dal modo in cui vengono utilizzati gli archi e le percussioni, ma anche alcuni strumenti etnici come il baglamas greco e il banjo. Contemporaneamente al lavoro sul disco, i Camera hanno recentemente realizzato le musiche dello spettacolo “DuePenelopeUlisse” di Pino Carbone, che debutterà a fine gennaio al Festival Opera Tigre di Buenos Aires. TVATT musiche dal progetto teatrale dei Camera è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. (Fonte: MartePress)

