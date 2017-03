The Courtneys - II - 2017 (full album stream)



II è il secondo album delle canadesi The Courtneys e la prima release del trio per Flying Nun Records. La formazione femminile ha come punto di riferimento certo indie rock di fine anni ‘80 e primi ‘90 e quell’inconfondibile gusto per la melodia che ha reso grandi gruppi quali Pixies, Pavement e Teenage Fanclub.

II è un concentrato di energia e melodia capace di risvegliare paragoni importanti con i giganti della scena indipendente americana e inglese dei primi anni ‘90. Dieci nuove tracce che a partire da oggi si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. (Fonte:

