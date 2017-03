Pissed Jeans - Why Love Now, 2017 (full album stream)



Gli americani Pissed Jeans sono un gruppo di matrice noise rock/hardcore punk che ha esordito nel 2005 con Shallow. Why Love Now è invece il titolo del loro nuovo album pubblicato lo scorso 24 febbraio e che a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Un disco al fulmicotone che non vi lascerà affatto indifferenti. Buon ascolto. (Fonte: Sub Pop Records)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Why Love Now by Pissed Jeans