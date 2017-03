Cesare Basile - U Fujutu su nesci chi fa? - 2017 (full album stream)



U Fujutu su nesci chi fa? è l’ultimo lavoro in studio di Cesare Basile. Un album che arriva a quasi due anni di distanza dal precedente Tu prenditi l’amore che vuoi e non chiederlo più che è valso una seconda Targa Tenco per il miglior disco dialettale del 2015.

U Fujutu su nesci chi fa? è un altro bellissimo album di storie e di canzoni che il cantautore siciliano è riuscito a dar vita con il suo stile inconfondibile e il suo spirito critico sincero e decisamente alternativo. Quelle che escono fuori dal disco sono storie che parlano della volgarità del potere politico-economico che ci vorrebbe tutti schiavi e silenti a condurre una vita sana e regolare, senza responsabilità nelle scelte e con un mare di stronzate da consumare.

Il punto di vista umanista è in linea di continuità con il pensiero di Cesare Basile: si tratta di storie e di canzoni che raramente trovano chi le canti, e che narrano, da una diversa visuale, della proiezione amara che tutti noi siamo oggi costretti a subire nelle lacrime e nel sangue degli oppressi e dei vinti, sopraffatti dalla brutalità del potere costituito che sempre più spesso e palesemente opera In barba alla vita umana e al suo sacro utilizzo, che viene così stravolta e calpestata, barbaramente umiliata, triturata e sputata fuori alla fine della catena di montaggio del dolore e del castigo. Che ben paga i potenti.

Pubblicato il 24 febbraio scorso dall’altrettanto encomiabile e mai doma Urtovox di Paolo Naselli Flores, vede la partecipazione di Simona Norato, Massimo Ferrarotto, Luca Recchia, Sara Ardizzoni, Roberta Gulisano, Guido Andreani, Rodrigo D’Erasmo, Marcello Caudullo, Enrico Gabrielli, Giuseppe Rizzo, Coppola Girls. Anche le canzoni di quest’ultima fatica discografica di Cesare Basile non sono tutelate dalla S.I.A.E. né da nessuna altra società di collecting italiana o straniera. E il loro utilizzo è libero quando non contempli fini commerciali o di lucro ma deve essere sempre concordato direttamente con l’autore. Da oggi è possibile ascoltarlo in streaming integrale sul nostro blog.

Il 15 marzo prossimo partirà dal Teatro Coppola di Catania il nuovo tour di Cesare Basile che lo vedrà girare l’Italia per presentare dal vivo il nuovo album. Poi proseguirà il 16 marzo a I Candelai di Palermo, il 17 marzo al Teatro dell’Acquario di Cosenza, il 18 marzo allo Scugnizzo Liberato di Napoli, il 23 marzo al Serraglio di Milano, il 24 marzo alla Cavallerizza Irreale di Torino, il 25 marzo al Tpo di Bologna, il 30 marzo all’Arci Progresso di Firenze e il 31 marzo al Nuovo Teatro delle Commedie di Livorno. Per ora sono queste le prime date annunciate del tour di presentazione di U Fujutu su nesci chi fa? (Fonte: Unomundo)

