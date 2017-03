Paris Show Some Love: un tributo d’amore di John Milk per la sua Parigi. Ascolta i due singoli estratti dal suo nuovo album.



John Milk è uno dei nomi di punta del movimento R&B europeo, non solo francese, tra i più interessanti della scena internazionale contemporanea. Se il primo lavoro del cantautore francese, Treat Me Right, aveva colpito per lo stile soul e R&B classico, il nuovo Paris Show Some Love è un caleidoscopio di citazioni contemporanee.

Questa volta John Milk ha puntato in alto e composto un album che odora di innovazione e tradizione, registrato tra macchine analogiche, suoni elettronici e session in presa diretta. Con questo disco John è riuscito a rendere il soul una storia moderna seguendo le orme del miglior Jamie Lidell, citando il french touch come potrebbe fare LCD Soundsystem e scottandosi con lo stile rovente della mitica crew di Marsiglia Chinese Man.

John in passato aveva lavorato come direttore artistico per la sua label, la KA Records, e collaborato come cantante con diversi act francesi, ma solo con il controllo totale del gioco è riuscito a dare libero sfogo alla sua creatività. Paris Show Some Love passa in rassegna 30 anni di beat hip hop, evocative sperimentazioni R&B e soluzioni sonore super catchy. John ha composto prima le parti strumentali e dopo vi ha adattato testi e interpretazione vocale, lavorando come i grandi producer della black music contemporanea.

Paris Show Show Some Love è stato composto durante l’anno più violento che la recente storia parigina ricordi e per John Milk creare musica nella città più romantica del mondo è stato come un’iniezione di positività. Ispirato dall’incredibile lavoro recente della Stones Throw e da innovatori contemporanei come The Internet, Anderson Paak e Childish Gambino, il nostro John Milk ha composto un album di gran pregio per la scena francese ed europea, capace di giocarsela alla pari con le produzioni estere.

Paris Show Some Love sarà pubblicato il 24 marzo da Underdog. A partire da oggi è possibile ascoltare due singolo in anteprima estratti dal suono nuovo e interessante album all’insegna dell’hip hop e del R&B. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

Paris Show Some Love by John Milk