Grandaddy - Last Place, 2017 (full album stream)



Esce oggi, 3 marzo 2017, il quinto album dei Grandaddy, formazione di Modesto, California, nata agli inizi degli anni ‘90 e che esordì sulla lunga distanza nel 1997 con Under the Western Freeway.

Dopo Just Like the Fambly Cat del 2006, la formazione americana guidata da Jason Lytle torna sulla scena musicale alternativa con un lavoro che conferma il loro stile inconfondibile che mescola pop e rock in una successione di canzoni leggere e di facile presa ma dai toni sbilenchi e malinconici.

Last Place, questo è il titolo del nuovo album, segna il ritorno dei Grandaddy dopo quasi undici anni di assenza, confermandoli paladini assoluti di quel che ormai continua a essere definito indie pop. Prodotto dallo stesso Lytle, il disco è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: 30th Century Records/Columbia Records)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Last Place by Grandaddy

