È L’alieno di Andrea Negro e i Cattivi Maestri l’album della settimana scelto per il nuovo appuntamento di Un disco per l’Europa: rubrica musicale realizzata presso lo Studio Europa di Roma dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in collaborazione con Musicletter.it, la conduzione in studio di Luca Singer e l’assistenza in regia di Tomasz Koguc.

La formazione milanese è stata scelta e segnalata con il brano Vi lascio l’Italia, mandato in onda nel corso della trasmissione “22 minuti, una settimana d’Europa in Italia” di venerdì 3 marzo 2017 (programma in podcasting su una rete di emittenti radiofoniche che è possibile consultare attraverso questo link).

Vi ricordiamo che per partecipare a un Un disco per l’Europa è sufficiente scrivere a musicletter@gmail.com. La partecipazione, previa selezione, è completamente gratuita. (La redazione)

Ascolta la trasmissione (Lo “spot” a partire dal minuto 15′ 04”)

Scarica la trasmissione:clicca qui