I Franz Ferdinand al Beat Festival 2017



Inizia a definirsi il programma della terza edizione del Beat Festival 2017 di Empoli che ospiterà il 1° settembre 2017 la band scozzese dei Franz Ferdinand al loro ritorno in Italia dopo 3 anni di assenza. Il meraviglioso Parco di Serravalle si trasformerà anche quest’anno in una delle più grandi location di spettacoli, DJ set, musica dal vivo e sport per una formula unica.

I Franz Ferdinand si formano nel 2002, affermandosi con il loro omonimo album di debutto, che conquista direttamente la posizione numero 3 della classifica inglese, vincendo nel 2004 un Mercury Prize e aggiudicandosi il titolo di Album dell’anno di NME. Il loro secondo album, multi-platino, uscito nel 2005 intitolato You Could Have It So Much Better raggiunge le prime posizioni della UK chart e entra nella top 10 della Billboard 200 in America. Il terzo e acclamato album Tonight, vede la band impegnarsi in un tour mondiale di due anni, raggiungere la posizione n.2 nella classifica album e ancora una volta rientrano nella top 10 Billboard 200.

Nel 2013 i Franz Ferdinand pubblicano un altro successo Right Thoughts, Right Words, Right Action che conquista i primi posti in tutta Europa. Vincitori di 2 Brit Awards, nominati 5 volte ai Grammy, contano più di 7 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. A fine 2016 la band regala l’inedito Demagogue per la compilation curata da Dave Eggers 30 days, 30 songs scritte e registrate dagli artisti per un’America libera da Trump prendendo una forte posizione contro il neo presidente degli Stati Uniti. (Fonte: davvero Comunicazione)

allowfullscreen>