La giovane musicista californiana Natalie Mering, che si cela dietro al progetto folk psych pop Weyes Blood, arriva in Italia per tre date per presentare il nuovo bellissimo album Front Row Seat To Earth, pubblicato per Mexican Summer a fine 2016 e che può ascoltare in streaming integrale anche sul nostro blog.

Un disco di canzoni sublimi, eteree, che mette insieme in maniera aggraziata, proporzionata e mai disturbante, pianoforte, chitarra acustica, tocchi di batteria e tappeti sonori che a tratti sembrano ricordare i Beach House piĂą bucolici e meno psichedelici.

Tre le date previste in Italia: il 5 giugno al Serraglio di Milano, il 6 giugno alla Chiesa Evangelica Metodista di Roma con Ryley Walker e l’8 giugno 2017 allo Spazio211 di Torino. (Fonte: DNA Concerti)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Front Row Seat To Earth by Weyes Blood