Vagabon - Infinite Worlds, 2017 (full album stream)



Vagabon è il progetto indie pop/rock della cantautrice Laetitia Tamko. Musicista che con questo suo esordio sulla lunga distanza dimostra di avere non solo una voce emozionante ma anche un talento compositivo “fuori dal comune” (con buona pace di chi pensa che, oggigiorno, la musica alternativa non esista più o non abbia più niente da dire).

Quelle di Infinite Worlds sono canzoni piacevoli ma allo stesso tempo mai banali. Brani pop dalle essenze ruvide e dalle infinite sfaccettature che crescono ed emozionano ascolto dopo ascolto. Ha fatto quasi tutto da solo Laetitia Tamko. Ha cantato, suonato synth, basso, tastiere, batteria e chitarre e, all’occorrenza, si è servita della collaborazione di qualche session man come quella dei batteristi Casey Weissbuch e Elise Okusami, dei bassisti Eva Lawitts e Dominick Anfiteatro e delle voci di Elaiza Santos, Greta Kline e Eric Littman.

Pubblicato il 27 febbraio 2017 dal’etichetta indipendente americana Father/Daughter Records, il disco è stato prodotto dalla stessa Lætitia Tamko insieme a Christopher Daly. Otto tracce che a partire da oggi sono in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Infinite Worlds by Vagabon