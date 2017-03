Il nuovo album dei Brian Jonestown Massacre: tra shoegaze, psichedelia e sperimentazione.



Registrato tra marzo e ottobre 2016 presso il Cobra Studio di Anton Newcombe a Berlino e pubblicato il 24 febbraio scorso da A Recordings con distribuzione Goodfellas, Don’t Get Lost è il sedicesimo album della formazione americana Brian Jonestown Massacre.

Oltre ai componenti della band (Ricky Maymi, Dan Allaire, Collin Hegna e Ryan Van Kriedt), il nuovo lavoro discografico vede la partecipazione della norvegese Emil Nikolaisen (Serena-Maneesh) e di Pete Fraser (The Pogues, New Young Pony Club), Tim Burgess (Charlatans), Tess Parks e Shaun Rivers.

Don’t Get Lost è un disco che mescola sonorità shoegaze, psichedeliche e persino sperimentali. Quattordici tracce in pieno stile Brian Jonestown Massacre che a tratti potrebbero ricordare certe cose dei PIL, dei Primal Scream, degli Spacemen 3 e addirittura di Ornette Coleman. Ascolta il singolo Groove is in the Heart. (La redazione)