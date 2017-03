Ferrara Sotto Le Stelle 2017: Hamilton Leithauser aprirà il concerto dei Fleet Foxes.



Sarà il cantautore americano Hamilton Leithauser, già membro della band indie rock The Walkmen, ad aprire il concerto dei Fleet Foxes previsto lunedì 3 luglio 2017 (unica data italiana) in Piazza Castello a Ferrara per la nuova edizione di Ferrara Sotto Le Stelle, importante festival internazionale di musica contemporanea e indipendente.

Vi ricordiamo che il 16 giugno prossimo i Fleet Foxes pubblicheranno su Nonesuch Records Crack-Up, il loro attesissimo terzo album che arriva a sei anni di distanza di Helplessness Blues e quasi un decennio dopo l’album omonimo di debutto della band.

Quest’anno, tra gli appuntamenti più attesi di Ferrara Sotto Le Stelle, bisogna segnalare anche gli Alt-J che si esibiranno, sempre in piazza Castello, il 28 giugno prossimo. La formazione indie rock inglese ha da poco ha annunciato l’uscita del loro terzo album: si intitolerà Relaxer e sarò pubblicato il 9 giugno 2017 su Infectious Music. (Fonte: FSLS)

allowfullscreen>