PJ Harvey torna in Italia per un’unica data. La regina indiscussa del rock, reduce dal successo dell’ultimo acclamato album The Hope Six Demolition Project (2016), si esibirà il 25 agosto 2017 al Todays Festival di Torino.

Il live - costruito con una drammaturgia dove interiorità, storia, rock e ricerca trovano un equilibrio perfetto - vedrà la partecipazione di una “marching band” di 9 elementi, tra i quali il fedelissimo John Parish, Mick Harvey e i nostri Alessandro “Asso” Stefana e Enrico Gabrielli. Un concerto da non perdere assolutamente. (Fonte: DNA Concerti)

