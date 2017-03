Nuovo disco e tour per gli Afghan Whigs di Greg Dulli. Ascolta il primo singolo.



La Sub Pop Records pubblicherà il prossimo 5 maggio il nuovo album degli Afghan Whigs dal titolo In Spades che verrà distribuito in Italia da Audioglobe. Scritto e Prodotto da Greg Dulli, il disco è stato registrato tra New Orleans, Los Angeles, Memphis e il parco nazionale americano del Joshua Tree Joshua Tree.

Sin dalla copertina, In Spades, sfida l’ascoltatore ad aprirsi a un mondo di metafore scure e immaginari spettrali. “Non è un disco tematico, ma segue un filo conduttore. Parla di come la memoria finisca per confondersi con il presente molto rapidamente”, dice Greg Dulli, voce e leader degli Afghan Whigs.

Gli Afghan Whigs pubblicano oggi anche il nuovo video di Demon in profile, primo singolo estratto dall’album, diretto dal collaboratore di lunga data Phil Harder. La band statunitense, inoltre, ha annunciato il tour europeo che toccherà anche l’Italia per un’unica data a Bologna, esattamente il 3 giugno 2017 al Zona Roveri Music Factory. (Fonte: KezzMe!)

allowfullscreen>